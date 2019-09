Bebé lesionado por árbol que cayó sobre su vivienda en La Unión

Un menor de edad resultó lesionado luego que un árbol cayera sobre su vivienda ubicada en el desvío al cantón El Ciprés, en el municipio de Conchagua, del departamento de La Unión.

El hecho sucedió anoche, durante una fuerte lluvia que azotó diferentes puntos del oriente del país, lo que provocó que un árbol cayera sobre la vivienda y algunas de sus ramas se desplomara sobre una hamaca donde se encontraba el menor dormido.

Afortunadamente, el niño de 18 meses de nacido fue atendido de inmediato y trasladado a un hospital donde fue atendido por varios golpes.

El menor se encuentra estable y aún está en observación, anoche, en el hospital le realizaron diversos exámenes para descartar lesiones.

La casa de la familia quedó con daños considerables.

Mientras que sobre el kilómetro 127 de la carretera Litoral, en el cantón Primavera del municipio de El Tránsito, San Miguel, fuertes lluvias y vientos provocaron la caída de un árbol de 10 metros de alto.

El gigantesco árbol cayó sobre un vehículo tipo pick up generándole graves daños pero afortunadamente no habían personas adentro, por lo que no se registraron personas lesionadas.

Cuerpo de Bomberos retiraron los escombros del lugar.