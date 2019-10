Promontorios de basura se acumulan en Ciudad Delgado por paro de labores

Empleados de desechos sólidos de la alcaldía de Ciudad Delgado continúan en paro de labores, en acción de protesta, presuntamente por falta de pago.

Los empleados municipales aseguran que -hasta el momento- no han recibido el pago del mes de septiembre, además denuncian que ya llevan tres meses que no han cancelado sus AFP y que sufren de acoso laboral.

Por estas violaciones ya llevan 72 horas en paro de labores, tomando acciones como no dejar salir los camiones de basura o góndolas recolectoras de basura, lo que ha generado un problema de promontorios de basura e insalubridad en la zona.

El Alcalde por el partido ARENA, Elmer Cardóza, no ha facilitado una mesa de diálogo para solventar esta problemática. Aseguran que lo único que manifiestan los demás miembros del consejo es que no hay fondos para pagar el salario que se les debe.

La medida no se levantará hasta que no haya una mesa de diálogo y que hayan saldado el pago de cotizaciones de la AFP, el salario adeudado y que detengan el acoso laboral. Lamentan además que esta situación suceda ya que en administraciones anteriores no se daba.

Piden una pronta solución ya que la basura acumulada se está volviendo un foco de infección para los ciudadanos.

Fotos: @ElNeofitoDeS

Fotos: @MauriOrellanaSV