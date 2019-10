Tiroteo deja 2 muertos y varios heridos en sinagoga Judía en Halle, Alemania

Al menos 2 muertos dejó tiroteo perpetrado afuera de una sinagoga Judía en la ciudad alemana de Halle, en el estado de Sajonia-Anhalt.

En el tiroteo, que al parecer fue perpetrado por varios sujetos, dejó además a varias personas heridas de bala. Además, -autoridades- pidieron a los residentes de las zonas cercanas no salir de sus domicilios.

Tras el ataque la policía local, a través de su cuenta oficial de Twitter reportó la detención de un sospechoso y difundió imágenes de uno de los tiradores cuando sale de un vehículo, dispara y luego huye.

En el ataque también lanzaron una granada de mano en un cementerio judío, pero hasta el momento se desconoce si hubo lesionados.

El ataque se produjo durante una jornada en la que se celebra el Yom Kipur, un día sagrado del judaísmo en el que los fieles contemplan un estricto ayuno y acuden a las sinagogas.

🇩🇪 Video of the shooting near a synagogue in Halle, Germany.

If anyone knows anything, contact me by MD. pic.twitter.com/1iTVEg0QHs

