Encuentran cadáver envuelto en sábanas en Soyapango

Cadáver de un hombre envuelto en sábanas fue encontrado esta mañana en la colonia El Sauce #2, en el municipio de Soyapango, al oriente del departamento de San Salvador.

Policías que procesaron la escena del hallazgo no confirmaron que se tratara de un homicidio ya que no se encontraban signos de violencia en el cuerpo pero no descartaban que se tratara de una muerte natural.

Las autoridades no identificaron al fallecido pero aseguraron que se trataba de un adulto mayor que dormía en la calles.

El cuerpo fue llevado a Medicina Legal para ser sometido a un análisis que ayuda a determinar la causa de la muerte.