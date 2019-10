Denuncian a hombre que viola a estudiantes de la Universidad Nacional de San Miguel

Varias estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) de San Miguel denunciaron haber sido violadas por un hombre ronda las instalaciones a bordo de una motocicleta.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que son dos denuncias por violación y 7 por acoso sexual las que han recibido, hechos cometidos presuntamente por una misma persona.

La denuncias tomaron fuerza luego que dos estudiantes de la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la UES reportaran a la policía haber sido víctimas de violación hace dos meses por un hombre armado que se moviliza en una motocicleta.

Según las víctimas, el sujeto acecha a las estudiantes y a mujeres jóvenes que residen en las colonias Jerusalén, Jardines del Río, Ciudad Real y California, y las amenaza con un arma de fuego. Una de ellas contó que al salir de la universidad, caminaba a la parada de autobuses cuando un hombre que se conducía en una motocicleta azul se le acercó, le mostró la pistola y la amenazó con matarla si no se iba con él.

De nervios la joven asegura que comenzó a correr, se cruzó la calle y el sujeto no la persiguió. La joven cree que el arma no portaba balas y que solo la utilizó para asustarla, sin embargo, aseguró no haber visto su rostro ya que portaba casco. Solo detalló que es un hombre robusto piel morena.

La joven también contó que lo mismo le sucedió a otra compañera de la universidad, pero ella no corrió con la misma suerte, pues el motociclista la interceptó en una zona boscosa situada a unos dos kilómetros de la universidad y la violó.

Hacen la denuncia para alertar a otras jóvenes y que eviten transitar solas por las calles o zonas boscosas para evitar ser víctima de personas como esta.