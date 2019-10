Conductor chocó contra una rastra y esta lo arrastró por 25 metros en Bulevar Monseñor Romero

Un fuerte accidente de tránsito se registró esta madrugada en el kilómetro 10 y medio del Bulevar Monseñor Romero, en el sentido que de occidente conduce hacia San Salvador.

Según informaron las autoridades, el conductor de un vehículo tipo sedán –por conducir a excesiva velocidad– chocó contra la parte trasera de una rastra y tras el impacto quedó atrapado junto en el remolque.

Sin percatarse, el conductor de la rastra continúo su marcha y arrastró el vehículo –atrapado– por 25 metros más adelante de donde ocurrió el percance.

El carro tipo sedán se conducían cuatro personas, incluida el conductor, de las cuales solamente una resultó con lesiones leves, por lo que fue atendido en el lugar por socorristas de Cruz Roja Salvadoreña.

La Policía confirmó que fue el conductor del particular iba a excesiva velocidad y no se percato de la presencia de la rastra ya que no tenía luces traseras, por lo que lo impactó.

El conductor de la rastra, al percatarse del hecho detuvo su marcha y pensando que en el vehículo posiblemente se encontraba una persona fallecida, huyó del lugar, pero el ayudante permaneció ahí y esperó a las autoridades para que realizaran la respectiva inspección.

Afortunadamente todos los ocupantes del particular vivieron de milagro, a pesar a de haber vivido momentos de angustia tras quedar atrapados en la rastra.

El conductor de la rastra ya es buscado por las autoridades.