Nayib Bukele: «Nos alegra que un delincuente ya no esté frente a la Asamblea Legislativa, debería estar tras las rejas»

En conferencia de prensa, el Presidente de la República, Nayib Bukele habló sobre la reducción de homicidios registrados en los últimos tres meses, donde octubre finalizó con 112 hechos violentos.

Debido al hacinamiento en las cárceles muchas enfermedades se han agravado, por lo que aseguró que iniciarán un programa para tratar la tuberculosis en los centros penales, pero aseguró que de incrementar los homicidios detendrán toda acción que sea para el bien de los reclusos.

Al referirse a los vídeos donde políticos se reúnen con pandilleros, mostró ansias por ver el video en el que según la Fiscal, a quien catalogó como valiente, aparece Norman Quijano reunido con pandilleros.

Aseguró que cuentan con información de inteligencia que arroja indicios de que hay financiamiento actual de políticos a pandilleros, y su conformidad en que Norman Quijano ya no esté al frente de la Asamblea Legislativa, a quien llamó «delincuente», por encontrarse relacionado con miembros de pandillas para favorecerse en elecciones.

También expresó que Gustavo López (presidente del COENA) no representa a ARENA y que más bien, parecer representar al FMLN. «Si él (Gustavo López) no representa a su partido es problema de ellos, nosotros no le debemos respeto», dijo el Presidente.

Instó a los diputados a aprobar los fondos para continuar con el desarrollo del plan control territorial.