Exsecretario privado del expresidente Saca continuarán juicio civil por Enriquecimiento Ilícito

Carlos Antonio Rosales, exsecretario privado del expresidente, Elías Antonio Saca, enfrentó hoy una audiencia especial en la que solicitaba no continuar con el proceso judicial en su contra y también de su esposa, ambos acusados de enriquecimiento ilícito.

Rosales y su esposa, Ana Leonor Morales Luna, han sido demandados por Enriquecimiento Ilícito, por la cantidad de $481, 984.46.

La demanda fue interpuesta el 19 de julio de este año luego que la Corte Suprema de Justicia encontrara irregularidades en un informe emitido por la sección de probidad, donde se encontraron 13 irregularidades en el uso de las cuentas bancarias y uso de tarjetas de crédito.

Durante la audiencia la Cámara Segunda de lo Civil el acusado presentó un recurso de improponibilidad para que no se haga el juicio civil en su contra y de su esposa, sin embargo, éste fue negado.

Tras una hora de deliberación, las magistradas de la Cámara decidieron no acceder a las peticiones de la defensa del exsecretario particular, e indicó que seguirá con el juicio civil y programó el próximo encuentro para el 18 de diciembre de este año, a las 10:00 a.m.