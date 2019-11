Adolescente asesinado cuando jugaba fútbol en cancha de Soyapango

Un hecho de violencia se registró anoche en una cancha ubicada en los condominios de la colonia Montecarmelo, en el municipio de Soyapango, al oriente del departamento de San Salvador.

Según el informe policial, un joven de 17 años de edad jugaba fútbol en un cancha del lugar cuando un grupo de 4 sujetos armados llegaron y –sin mediar palabras– le dispararon hasta provocarle la muerte.

Las autoridades identificaron al occiso como Moisés Alexander Linares, de 17 años de edad.

El móvil del crimen aún no ha sido esclarecido pero autoridades no descartan que pandilleros haya perpetrado el crimen. No se registran capturas relacionadas.