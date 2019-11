Un muerto y 7 heridos tras tiroteo en escuela secundaria del sur de California

Un ataque armado se registró este jueves al interior de una escuela secundaria, ubicada al sur de California, en Estados Unidos.

Inicialmente se registraba seis personas heridas, una de ellas herida de bala en el abdomen y dos en estado crítico, según el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles. Algunas de las víctimas son estudiantes.

Sin embargo, luego, autoridades confirmaron que uno de los heridos murió y el saldo de heridos se elevó a 7, algunos de ellos atendidos en la misma escuela y otros en Hospitales cercanos.

Las autoridades advierten que el sospechoso de 15 años de edad de origen asiático, quien viste ropa negra, sin embargo, autoridades ya trabajan en asegurar el lugar.

This is an active shooter situation. The suspect described to be a male Asian, black clothing is outstanding.

— SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) November 14, 2019