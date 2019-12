Avión con 100 personas a bordo se estrella en Kazajistán

Un avión con 100 personas a bordo se estrelló cerca del aeropuerto de Almatý, en Kazajistán, cuando se disponía a despegar, según informó el servicio de prensa del aeropuerto.

Producto del siniestro se contabilizan preliminarmente 14 personas fallecidas mientras que otras 49 resultaron heridas, entre ellas varios de gravedad.

El avión con 95 pasajeros a bordo y 5 de tripulación, despegó a las 7:05 rumbo a Nursultán y desapareció de los radares.

Autoridades detallaron que el avión perdió altitud poco después de despegar y se estrelló contra un edificio de dos pisos de una zona residencial.

De momento se desconoce cuál fue la causa del accidente pero los servicios de emergencia ya realizan labores de evacuación y rescate de pasajeros.

Plane with 100 people on board crashes in Kazakhstan, emergency services at the site – Almaty airport#Kazakhstan#KazakhstanPlaneCrash pic.twitter.com/Lwrk8KAo69

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) December 27, 2019