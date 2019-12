Explosión de coche bomba deja más de 90 muertos en Somalia

Explosión de un coche bomba ocurrida este sábado frente a un puesto de control sobre la carretera en Mogadiscio, mató a más de 90 personas y dejó a decenas heridas.

El ataque ocurrió en la intersección que conecta la capital de Somalia con la localidad de Afgoye, según detallaron fuentes locales.

Entre los fallecidos por el atentado hay cuatro extranjeros, dos ingenieros turcos quienes en el momento de la explosión realizaban obras en esta carretera que une Mogadiscio con Afgoye, varios estudiantes universitarios que se encontraban dentro de un minibús que atravesaba el cruce y 17 policías.

De momento, solo se conoce que el supuesto suicida que hizo estallar su vehículo cerca de una oficina de impuestos en un puesto de control en cuyos alrededores había coches patrulla, estudiantes y vendedores de qat (estimulante vegetal).

El atentado suicida aún no ha sido reivindicado, pero se presume que fue accionar del grupo islamista alShabab, quien ha llevado a cabo este tipo de ataques en el país.

Video: Horrific scenes at Mogadishu’s Ex-control Afgoye junction after a suicide truck bomb blast; bodies lie on the ground as emergency services evacuate the dead and wounded. pic.twitter.com/4D55J4lR49

— Harun Maruf (@HarunMaruf) December 28, 2019