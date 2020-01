Tiroteo en la capital de Canadá deja un muerto y varios heridos

Un tiroteo se registró esta mañana de miércoles en la cuadra 400 de la calle Gilmore, al oeste de Bank Street en la capital de Canadá.

Del hecho ha resultado al menos una persona fallecida y varias personas lesionadas tres de ellas hospitalizadas en estado grave.

En el sector ya se realiza un fuerte operativo policial pero se desconoce si ya ha sido identificado el atacante.

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB

— Ottawa Police (@OttawaPolice) January 8, 2020