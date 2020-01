Irán admite que derribó avión ucraniano en medio de tensiones con EE.UU.

El Gobierno de Irán reconoció hoy que derribaron «involuntariamente» el avión ucraniano con 176 personas a bordo, el pasado 8 de enero, cerca del aeropuerto de Teherán donde no hubieron sobrevivientes.

Según detallaron, el avión fue derribado por el lanzamiento de misiles «por un error humano», en medio de la tensiones con Estados Unidos luego del asesinato del general iraní Qassem Soleimani.

Inicialmente, el Gobierno estadounidense aseguraba la versión de que la aeronave había sido derribada por un misil iraní, en Teherán, pero al principio lo rechazaron.

El Boeing 737-800 de Ukraine International Airlines despegó desde el aeropuerto internacional de Teherán y dos minutos después el transpondedor del avión, que transmite a los controladores de vuelo datos de ubicación y velocidad, dejó de funcionar y se perdió contacto desapareciendo de los radares.

Un residente de la zona grabó el momento exacto donde el avión en llamas caía precipitadamente y posteriormente la explosión tras el impacto contra la tierra.

En el avión viajaban 176 personas entre pasajeros y tripulantes de la aerolínea Ukraine International Airlines (UIA), pero ninguno sobrevivió.

#BREAKING: It is now known that the Flight PS752 of #Ukraine International Airlines exploded mid-air before impacting ground in #Shahriar, near #Tehran, #Iran. Cause of the explosion of this Boeing 737-8KV with UR-PSR register is unknown.This video shows it moments before crash👇 pic.twitter.com/b1n6TVBccD

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 8, 2020