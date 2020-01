Asesinan a propietario de un taller en Barrio Santa Anita de San Salvador

El propietario de un taller fue asesinado esta mañana de lunes al interior del establecimiento donde trabajaba reparando escapes de vehículos.

El reporte policial detalló que sujetos armados llegaron al establecimiento, ubicado en la 13 avenida sur y calle Francisco Menéndez en el barrio Santa Anita de San Salvador, y sin mediar palabras lo acribillaron a balazos.

La víctima fue identificada como Javier López, de 32 años de edad, quien ya tenía un tiempo laborando en el lugar con dicho taller.

El móvil del asesinato no ha sido esclarecido. No se descarta que se trate de un crimen motivado por el no pago de la renta o algún tipo de rencilla, pero serán las posteriores investigaciones las que determinen qué motivó este nuevo hecho de violencia según indicaron las autoridades.