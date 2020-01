Esposa de Sigfrido Reyes asegura que él no esta huyendo… «está buscando trabajo»

Susy Melba Rodríguez de Reyes, esposa de Sigfrido Reyes recobró ayer su libertad luego de pagar una fianza de $20 mil y enfrentar así el proceso de acusación en su contra por el delito de Lavado de Dinero.

A su salida de las instalaciones de la División de Finanzas de la Policía Nacional Civil (PNC), Melba brindó declaraciones a la prensa donde aseguró que la investigación en su contra y la de su esposo es «persecución política».

Al ser cuestionada sobre la salida de Reyes del país, Melba aseguró que su esposo siempre ha hecho las cosas bien y que no está huyendo que simplemente está buscando trabajo.

“Él no esta huyendo, no todos tenemos trabajo en este país, después de tanto trabajo quedó en la calle y solo tiene que buscar trabajo, no hay que darle el gusto de meter a alguien injustamente”, dijo.