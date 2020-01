Hija de Kobe Bryant también murió en el accidente de helicóptero

La exestrella de Los Lakers, Kobe Bryant, murió esta mañana en un accidente de helicóptero registrado en Calabasas, ciudad de California.

Inicialmente se sostenía que Bryant y otras 4 personas no identificadas habían muerto en el accidente, pero que ninguna de sus hijas y esposa se conducían a bordo del aparato.

Sin embargo, el sitio estadounidense TMZ confirmó minutos después que una de las hijas de Kobe, Gianna Maria Onore, viajaba con él en el helicóptero y murió en el accidente. Ella tenía solamente 13 años de edad.

Los otros tres fallecidos son una amiga de Gianna, el padre de la amiga de Gianna y el piloto del helicóptero.

El siniestro ocurrió cuando iban de camino a la Academia de Mamba para una práctica de baloncesto, lugar cercano a Thousand Oaks.

Gianna, también conocida como GiGi, era una jugadora de baloncesto estrella en ascenso, por lo que había sido vista recientemente junto a su padre en los juegos de la NBA.

El presidente Donald Trump ha reaccionado a la muerte de Kobe diciendo: “Los informes indican que el gran jugador de baloncesto Kobe Bryant y otros tres murieron en un accidente de helicóptero en California. ¡Esa es una noticia terrible!”.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020