Norman Quijano en reunión con pandilleros: prometió dinero y reducir operatividad policial

El Periodista David Cruz, de Telenoticias 21, reveló este miércoles información sobre lo que contiene el documento que presentó la Fiscalía para pedir un proceso de antejuicia contra el diputado de ARENA, Norman Quijano.

Según el documento, las primeras negociaciones entre políticos y pandilleros se dieron en el año 2003, al interior del Centro Penal de Apanteos, en el departamento de Santa Ana. Donde se forjaron los primeros acuerdos entre gobernantes de ese tiempo y miembros de pandillas para “bajar la incidencia delictiva en gran medida”.

Pero estos acuerdos se rompieron cuando, en el año 2004, el Gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, quien paga una pena de 10 años en prisión por corrupción, trasladó a cabecillas hacia penales de Ciudad Barrios y otros traslados hacia el penal de Zacatecoluca en el 2005.

Cruz relató que, según el documento, fue hasta la llegada de Mauricio Funes al poder, en el año 2009, cuando hubo una reunión en una oficina del Penal de Zacatecoluca entre 5 cabecillas y el Director General de Centros Penales “en nombre del Presidente (Mauricio Funes)”.

Reunió que abrió un sin fin de acuerdos entre el nuevo Gobierno del FMLN, incluyendo l requerimiento de antejuicio como un contexto sobre las negociaciones de políticos con pandillas.

Reunión Ruano-Pandilleros:

El documento narra que en una reunión realizada en enero del 2014, entre Salvador Ruano y al menos 4 cabecillas, Ruano hizo una llamada a Jorge Velado frente pandilleros y poniéndolo en altavoz, dijo:

“Don Jorgito aquí estoy con los muchachos, pero no me creen, ya que solo bolo ando, explíqueles usted que no es cosa mía sino del partido, que la misión que tenemos es ganarle a los terengos”