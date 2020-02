Joven médico chino muere al trabajar 10 días sin descanso contra el “Coronavirus”

Un médico chino fue encontrado muerto en un dormitorio del Hospital local del condado en la provincia de Hunan (centro de China) luego de trabajar 10 días y 9 sin descanso.

El médico Song Yingjie, de 27 años de edad, trabajaba desde el 25 de enero en un puesto de peaje de una autopista en dicha provincia, donde se realizaban revisiones de temperatura.

Song Yingjie murió repentinamente, según las autoridades a medios locales, de un paro cardíaco por el agotamiento laboral. El joven trabajaba desde las 16:00 a 00:00 y era jefe adjunto del departamento farmacéutico de un centro médico local.

El joven médico, nacido en 1992 llevaba días luchando contra el “Coronavirus” en ese país y murió mientras estaba de servicio en dicho hospital.

Según los datos registrados hasta el miércoles, China ha confirmado que la cifra de muertos por “Coronavirus” ha subido a 562, incluyendo una víctimas de Filipinas y otra de Hong Kong.

De momento, existen más de 28.000 casos confirmados, la mayoría de ellos en Hubei, mientras que 911 personas tratadas han respondido adecuadamente a los medicamentos y se están recuperando.

Latest: Song Yingjie, a doctor at a local county hospital in Hunan Province, died suddenly on February 3. Born in 1992, Song had a whole life ahead of him. After spending 10 days and 9 nights fighting on the frontline against the #nCoV, he died while on duty. pic.twitter.com/dpQaIkiVGC

— Secret Beijing (@Secret_Beijing) February 4, 2020