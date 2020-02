Nayib Bukele da 1 semana de plazo a diputados para aprobar fondos para el Plan Control Territorial

El Presidente de la República, Nayib Bukele, llegó esta tarde a la Asamblea Legislativa a la concentración que convocó esta semana luego que el Consejo de Ministros convocara a una sesión extraordinaria a los diputados de la Asamblea para discutir la Fase 3 del Plan Control Territorial.

Bukele, al ingresar al salón azul, agradeció a los diputados de llegaron a la convocatoria, realizó una oración y salió para dar la decisión, que se presumía iba a ser decretar el artículo 87 de la Constitución Nacional, que consiste en sustituir, desaforar y suspender de sus cargos a todos los diputados que consumaron el desacato a la Constitución de no atender la convocatoria.

Sin embargo, pidió al pueblo no hacer uso del Artículo 87 y dar un plazo de una semana para que los diputados aprueben los fondos, pero de no ser aprobado aseguró que el próximo domingo convocará nuevamente y que no dudará en dar el poder al pueblo para aplicar dicho artículo.