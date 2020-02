Asesores comparten MEMES durante interpelación de la Ministra de Salud

Por medio de redes sociales circuló una imagen donde una supuesta asesora en la Asamblea Legislativa compartía memes durante el desarrollo de la insterpelación de la Ministra de Salud, Ana Orellana Bendek.

Esto genero una serie de comentarios mostrando indignación y cuestionamiento sobre el verdadero interés de las personas que laboran en la Asamblea Legislativa por los temas de coyuntura.

El caso mostraba a una asistente enviando un Meme por medio de Whatsapp:

Mientras tanto, ASESORES de diputados en la Asamblea Legislativa, hacen MEMES de la Interpelación a la Ministra de Salud

A los diputados no les importa la población, la molestia con @nayibbukele es que no es igual a ellos, no se presta al juegos, al contrario los desenmascara!! pic.twitter.com/04mYK9aHVo

— Jose Valdez (@JoseValdezSV) February 15, 2020