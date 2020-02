Intenso debate en interpelación de la Ministra de Salud: “No hubo una crisis de salud pública”

Con 58 diputados en el pleno se inició la sesión plenaria extraordinaria para interpelas a la Ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, por la crisis de agua potable que se vivió a inicios de este 2020.

Al inicio de sesión, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, pidió a los diputados “guardar respeto” y mostrar “compostura” durante la interpelación y que no permitiría faltas de respeto.

Iniciada la interpelación la Ministra de Salud respondió las 10 preguntas y aseguró que el agua suministrada a la población cumple con los reglamentos establecidos de conformidad en el RTSE del agua, a través de la red de muestreo de las cinco regiones de salud.

También afirmó que el Gobierno no declaró como “crisis” la situación porque el agua no presentaba niveles elevados de metales tóxicos en el agua como para hacer daño al humano, a pesar que tenía un olor, color y sabor no normal.

Una de las preguntas pretendía conocer si el Ministerio de Salud había desarrollado planes para el saneamiento del agua durante el periodo que el agua “potable” se sirvió en mal estado, a lo que respondió que dichos procedimientos los hace exclusivamente la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

Aseguró además que era importante definir el concepto de crisis de salud pública: ya que esta situación tienen a afectar los humanos desde una localidad en particular o que abarca a todo el planeta, impactando significativamente la salud o registrándose pérdida de vidas. Aclaró que no hubo una crisis de salud pública sino de “Crisis de Agua”.

“Ministra de Salud negó usuarios estén consumiendo agua con sulfato de cobre”.

Durante estudios que realizaron al agua que se sirve por a planta Las Pavas, tres muestras que superaban el rango de cloro residual, resultados que no era de extrañarse tener, debido a que significa que el agua ha sido tratada. Explicó la Ministra que por su parte “habría sido una irresponsabilidad llamar emergencia o crisis de salud pública cuando la evidencia científica decía que no teníamos eso”.

La Ministra de Salud aclaró que un equipo técnico ya investiga el caso y que asistieron la crisis del agua con un plan contingencial.