Asesinan a pandillero en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán

Un miembro de la pandilla 18 Revolucionaria murió este martes luego de sufrir un ataque armado en el cantón El Centro del municipio de Santa Cruz Michapa, en el departamento de Cuscatlán.

Preliminarmente se conoce que el sujeto trabajaba frente a una ferretería cuando sujetos armados que se conducían a bordo de un vehículo le dispararon en repetidas ocasiones.

Los delincuentes, pensando que lo habían asesinado huyeron del lugar pero gravemente herido logró ser auxiliado y trasladado por la Policía Nacional Civil (PNC) hacia el Hospital de Cojutepeque.

Autoridades confirmaron que a pesar de la asistencia, la gravedad de las heridas lo hicieron perder la vida antes de llegar al Hospital.

El fallecido fue identificado como Jaime Lisandro Martínez Tejada, de 37 años de edad, quien era mejor conocido dentro de la pandilla como alias “Chirajito”.

El móvil del crimen aún no ha sido establecido pero no se descarta que se trate de rencilla entre pandilleros o un ajuste de cuentas. No se registran capturas relacionadas.