Evacuan incendio importante estación de tren por voraz incendio

Un fuerte incendio generó alarma en París y obligó a evacuar una importante estación de tren, que actualmente esta rodeada de una gran nube negra.

El incendio se generó luego de un momento de tensión entre opositores del concierto de Fally Ipupa en Bercy y la policía, según informes.

En redes sociales difunden videos del siniestro, entre ellos un video que muestra cómo los manifestantes impiden que los bomberos que se acercan a París apaguen el incendio en la estación Gare de Lyon.

La policía en París describió el comportamiento de los manifestantes como “indignante”, ya que los manifestantes prendieron fuego a los vehículos durante los disturbios.

La estación de tren Paris-Gare-de-Lyon, coloquialmente Gare de Lyon, es una de las estaciones de tren más importantes de Europa y, al mismo tiempo, uno de los lugares de interés de París.

Breaking: Massive fire at Gare de Lyon train station in Paris, France. A protest against a Congolese singer who supports the current Congo President was taking place in the area. pic.twitter.com/cVm6sCoM3Q

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 28, 2020