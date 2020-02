Confirman primera muerte por Coronavirus en EE.UU.

El Departamento de Salud del estado de Washington informó este sábado que una persona contagiada con Coronavirus murió, sin revelar mayores detalles del caso.

Más temprano confirmaron el contagio de dos personas más en Estados Unidos, a pesar que no viajaron al extrajeron ni estuvieron en contacto con personas contaminadas.

Organización Mundial de la Salud (OMS) registra 59 contagiados por coronavirus en EE.UU.

BREAKING: One person has died from the coronavirus in King County, the state Department of Health said Saturday in a media advisory.https://t.co/zkfIHKBJSC

— KOMO News (@komonews) February 29, 2020