Registran 19 muertos por paso de tornado en Tennessee, Estados Unidos

Un potente tornado arrasó y destruyó las calles de Nashville, Tennessee, derribando edificios y líneas eléctricas en la capital, dejando sin electricidad a miles de personas.

Policías y bomberos de Nashville respondieron a unos 40 derrumbes de estructuras en toda la ciudad. Mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia de Nashville anunció que había abierto un refugio.

Hasta hora se confirman 19 muertes y se reportan múltiples heridos. Al menos 48 edificios se derrumbaron, según el jefe de bomberos de Nashville, William Swann, y 50.000 hogares no tienen electricidad en la ciudad.

Las escuelas, los tribunales, varias carreteras, un aeropuerto y el Capitolio estatal permanecen cerrados.

Según informan, el origen de los tornados fue una serie de tormentas severas que se extendían desde Montgomery, Alabama, hasta el oeste de Pennsylvania.

#BREAKING Death toll from #Tennessee tornadoes rises to 19: official pic.twitter.com/HMH7Tp0vBO

— AFP news agency (@AFP) March 3, 2020