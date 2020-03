Jamaica confirma primer caso de Coronavirus

El ministro de Salud y Bienestar, el Dr. Christopher Tufton, confirmó este martes en conferencia de prensa que se ha registrado el primer caso de Coronavirus en Jamaica.

La paciente, que ha estado aislada desde ayer, presentó síntomas respiratorios luego de regresar a ese país proveniente del Reino Unido, el pasado 4 de marzo.

La confirmación del caso significa que ahora hay cuatro países del Caribe con el virus, los otros son República Dominicana, San Martín y San Bartolomé.

La Jefa de Salud Pública, Dra. Jacquiline Bissasor McKenzie, dijo en la conferencia de prensa que la joven paciente se encuentra en condición estable.

Asimismo informaron que harán todo los esfuerzos posibles para rastrear a todas las personas con las que pudo tener contacto, y señaló que estas personas serán puestas en cuarentena.

Chief Public Health Officer Dr Jacquiline Bissasor McKenzie says the patient is in a stable condition. In the meantime, she says efforts will be made to trace all the people she may have been in contact with. These people will be quarantined. pic.twitter.com/cXp0xUeajj

