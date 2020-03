OMS declara como “Pandemia” al “Coronavirus”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles al Coronavirus como una “pandemia”, debido a la afectación que la enfermedad ha causado a nivel mundial.

Tras haber confirmado 113.702 casos de covid-19 y 4.012 fallecimientos, se “puede caracterizar como una pandemia”, comentó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La OMS hace un llamado a todos los países para ‘activar y ampliar su respuesta de emergencia’ a la pandemia de “Coronavirus”. Tedros pidió a los países intensificar las acciones para mitigar la propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud, y salvar vidas.

Aparte de China, la mayoría de los casos fueron detectados en Italia, Irán y Corea del Sur. Entre los países europeos, Francia, España y Alemania también registraron cientos de infectados.

En América Latina, se reportan 34 casos confirmados en Brasil; 19 en Argentina; 17 en Chile y en Ecuador; 11 en Perú; nueve en Costa Rica; ocho en Panamá; siete en México; uno en República Dominicana; uno en Paraguay, además de los nueve de Colombia.

La OMS declaró su última pandemia global en 2009, con la gripe A.

