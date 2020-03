Secretario de Prensa de la Presidencia desmiente audio que asegura hay caso de “Coronavirus” en el país

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el Secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, desmintió audio que asegura ya existe un caso de “Coronavirus” en El Salvador.

En el tweet aseguró que el audio que circula en diferentes redes sociales es completamente falso, ya que ésto pretende “desvirtuar los esfuerzos del gobierno”.

Asimismo hizo un llamado a la población a no creer información que no provenga de fuentes oficiales y reiteró que en el país no hay casos sospechosos ni confirmados del virus.