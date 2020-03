Nayib Bukele: “No hay casos de COVID-19 en El Salvador, pero no estamos exentos”

Presidente Nayib Bukele, inicio a la cadena nacional agradeciendo a los diferentes sectores por el apoyo ante la emergencia y confirmó que hasta hoy no hay ningún caso sospechoso ni confirmado de “Coronavirus” -detectados- en El Salvador.

El mandatario confirmó que ayer se realizaron 37 pruebas a salvadoreños y hoy a otros 30, y que todas han dado resultado negativo pero los últimos aún se encuentran bajo evaluación.

“No hay casos de Coronavirus reportados, pero no podemos decir que no hay una persona que no esté asintomática con este virus”, pero enfatizó que de haber un caso, dicha información no será ocultada a la población.