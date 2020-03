Villano de ‘Rápido y Furioso’ da positivo a “Coronavirus”

El actor británico Idris Elba anunció este lunes por medio de su cuenta oficial Twitter que había dado positivo en la prueba del nuevo “Coronavirus”.

Idris Elba, quien interpretó al villano en el spin-off de Rápido y Furioso, la cual fue protagonizada por Dwayne Johnson, mejor conocido como “La Roca” y Jason Statham.

En la publicación aseguró que por el momento no presentaba síntomas y que se encuentra aislado de otras personas, sin revelar dónde se encuentra exactamente.

Elba dijo que había realizado la prueba porque se dio cuenta el viernes se había expuesto a alguien que había contraído la enfermedad, pero no identificó a esa persona.

Elba se convierte en la segunda celebridad de Hollywood en anunciar que tiene el virus. La semana pasada Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, anunciaron que ambos habían dado positivo al virus.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020