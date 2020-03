Jennifer Haller fue la primera persona en probar la vacuna contra el COVID-19

Jennifer Haller, una gerente de operaciones de una pequeña compañía tecnológica, fue la primer de 45 voluntarios en someterse a la prueba de la vacuna contra el “Coronavirus”.

Con una cuidadosa inyección en los brazos de cuatro voluntarios, los científicos del Instituto de Investigación de Kaiser Permanente en Seattle comenzaron la ansiada primera fase de un estudio para una posible vacuna para la enfermedad COVID-19.

El mortífero virus comenzó a circular en la ciudad de Wuhan, China, a finales del 2019 y después se extendió a todo el mundo infectando a más de 190.000 personas en 162 países y matando a otras 3.230 muertes.

Today, Jennifer Haller, a healthy mother of two, became the first person in history to test a potential vaccine for COVID-19. We owe her and 44 other people stepping up for human trials a debt of gratitude – may their bravery save many lives. pic.twitter.com/eF2StcxHlQ

— leapsmag (@leapsmag) March 17, 2020