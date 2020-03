Analizan 2 nuevos casos sospechosos de “Coronavirus” en El Salvador

El Presidente de la República, Nayib Bukele, reportó esta tarde que 59 personas fueron sometidas a la prueba de COVID-19, ante sospechas de ser portadores de la enfermedad.

Por medio de Twitter detalló que dos de los 59 pacientes con riesgo de estar contagiados con el virus chino son sospechosos ya que esos presentan síntomas, mientras que el resto (57) están asintomáticos.

Afirmó en el mismo mensaje que las pruebas ya fueron tomadas y que éstas ya están siendo analizadas, pero que los resultados serán revelados hasta las 7:00 pm de hoy.

Ayer cuatro casos sospechosos fueron descartados, ya que las pruebas resultaron negativas. Hasta esta tarde no se registran casos confirmados de Coronavirus en El Salvador.

El Presidente insistió ayer que la población no debe salir de sus viviendas si no es estrictamente necesario ya que pueden haber casos del virus aún no detectados.