Se jactó de evadir controles sanitarios y asegura que el “Coronavirus” es “carreta de la gente”

Migración y Extranjería detuvo este miércoles a un sujeto que se jactaba por redes sociales de haber ingresado a El Salvador burlando los controles sanitarios para no cumplir con cuarentena ante crisis por COVID-19.

En un video difundido en redes sociales aseguró burlar los cordones sanitarios cruzando la frontera sin realizar ningún control migratorio.

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al hombre –no identificado– y fue llevado a un recinto fronterizo en San Cristobal donde se confirmó que no hay registro de su ingreso, por lo que fue llevado a un centro de cuarentena.

En el video donde el sujeto, de manera irresponsable, se jacta de ingresar al país sin pasar controles sanitarios, dijo:

“No podes pasar por la frontera, porque no no te van a dejar pasar pero en la parte de arriba todo está nítido, el mercado está abierto, todo está bien. Eso del Coronavirus es carreta de la gente. Si están (contagiados), están y los que no están, no están”.