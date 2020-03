Washington registra la primera muerte por “Coronavirus”

El Departamento de Salud de Washington, D.C., en Estados Unidos, confirmó hoy la primera muerte por “Coronavirus”.

Según informó la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, el fallecido es un hombre de 59 años de edad, que ingresó en un Hospital local la semana pasada presentando síntomas de fiebre y tos, así como otras complicaciones.

Desde que la pandemia llegó a Estados Unidos no ha dejado de propagarse, ya que hasta hoy no hay ninguno de los 50 estados que no tenga casos de COVID-19.

Hasta este viernes, Estados Unidos registra 14.631 casos positivos por coronavirus, un total de 250 muertos y 121 personas que se han recuperado de la pandemia.