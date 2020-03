Mascarillas de tela no te protegen contra el COVID-19

El Viceministro de Salud, Francisco Alabi, aclaró este domingo durante una entrevista una serie de dudas en el marco de la cuarentena domiciliar obligatoria, decretada por el Ejecutivo, para contener la propagación del COVID-19 en el país.

Confirmó que este día se han realizado 97 pruebas de COVID-19, cuyos resultados se darán a conocer esta noche. “En total se han realizado aproximadamente 300 pruebas y continuamos con 3 casos confirmados de COVID-19 en el país“, explicó Alabi.

El Viceministro Alabi explicó que la mascarilla debe utilizarse cuando se esté en zonas de riesgo, como al ir a supermercados, farmacias u otros sitios habilitados, como medida de prevención.

Ante la comercialización masiva de mascarillas de tela, el Viceministro explicó que no son recomendables de usar porque no han demostrado que tengan efectividad para proteger contra el COVID-19. “Las mascarillas de tela no demuestran seguridad”, finalizó diciendo.

Análisis han determinado que el virus suele estar en gotas minúsculas de saliva, y debido a que el virus tiene 129 nanómetros de diámetro, “se puede colar”, explica la investigadora del CSIC, Beatriz Novoa García.

Asimismo detalla que las mascarillas que recomiendan a los médicos utilizar en protocolos contra el COVID-19 son las mascarillas FFP2 ( con 92% de eficacia, protege de sustancias no tóxicas y elementos fibrogénicos) y la FFP3 (con 98% de eficacia de filtración, capaz de proteger sustancias tóxicas, venenosas, aerosoles, humo, esporas de hongos…).

Sin embargo, el Viceministro Alabi hizo el llamado a la población a toma la mejor prevención para el contagio que es “quedarse en casa”.