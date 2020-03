Belice confirma primer caso de “Coronavirus”

El Ministerio de Salud de Belice confirmó este lunes el primer caso confirmado de “Coronavirus” (COVID-19).

El paciente contagiado es una mujer de 38 años de edad, quien llegó a Belice el pasado jueves 19 de marzo procedente de Los Angeles, California, Estados Unidos.

Basada en su historial de viaje y los síntomas que presentaba, el protocolo sanitario se activó en Belice para brindarle la atención necesaria y tomar todas las medidas de precaución para el caso, desde el momento de dar sospecha.

El caso fue confirmado como positivo a COVID-19 tras recibir los resultados aproximadamente a las 10:45 PM del domingo, 22 de marzo.

La conducta de la paciente ya se encuentra bajo investigación para determinar el nivel de contacto que pudo tener con otras personas, para detectarlas y aislarlas durante 14 días para determinar si contrajeron la enfermedad o no.

PRESS RELEASE: The Ministry of Health announces the first confirmed case of COVID-19 in Belize🇧🇿. pic.twitter.com/6rXiglgh6U

— Belize MFA 🇧🇿 (@MFABelize) March 23, 2020