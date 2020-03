Precariedad y sin atención médica, así el área de aislamiento en Hospital Saldaña

Un oyente del programa Diana Verónica y Tony, denunció este sábado la precariedad y la falta de atención médica que se vive en el Hospital de Neumología “Saldaña”, ubicado en carretera a los Planes de Renderos.

El oyente identificado como Mauricio López Avilés explicó que desde el albergue INJUVE fue trasladado a dicho hospital donde guardara cuarentena junto a otras personas.

Aseguran que en el área de aislamiento donde se encuentran no hay personal designado, ni médicos ni enfermeras. A pesar que en ese lugar se encuentran un anciano de 90 años de edad, en muy mal estado de salud, que ya se encontraba en ese sitio, sin recibir ningún tipo de atención.

En ese lugar no hay protocolos de desinfección, no dan medicamentos y que se encuentran en condiciones infrahumanas, ya que el área es utilizada para guardar todo lo que ya no se utiliza.

Piden a las autoridades mayor atención en esa área, mejores condiciones, atención al anciano que ahí se encuentra, por la emergencia que se vive por el COVID-19.