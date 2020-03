Se estrella avioneta que transportaba suministros médicos en Filipinas

Una avioneta de la compañía Lion Air se estrelló este domingo cuando despegaba del Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila.

En la avioneta se conducían 8 personas un médico de vuelo, una enfermera, un médico, tres tripulantes de vuelo, un paciente y su acompañante, explicó el senador Richard Gordon en su cuenta de Twitter.

Reportaron que se trata de una acioneta que fue contratada por el Departamento de Salud para llevar suministros médicos a todo el país, en medio de la propagación del “Coronavirus”

Reportes indican que la vioneta se incendió y posteriormente se estrelló, cuando se dirigía desde Manila al Aeropuesto de Haneda, en Tokio.

A pesar que bomberos y médicos llegaron al lugar lo mas pronto posible, no se reportaron sobrevivientes.

Photos from our team on the ground. pic.twitter.com/5SYvVxkcZk

— Richard J. Gordon (@DickGordonDG) March 29, 2020