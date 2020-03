Asamblea aprueba prórroga de 15 días del régimen de excepción

Tras varias horas de discusión, los diputados de la Asamblea Legislativa se aprobó de forma general el dictamen que contiene la prórroga de 15 días al decreto de Régimen de Excepción por la pandemia de Coronavirus (COVID-19).

Las medidas vencían la medianoche de este domingo, según lo aprobado el pasado 14 de marzo. La prórroga contó con los votos de 56 diputados.

La aprobación estaba entrampada debido a la resolución de la Sala de lo Constitucional, donde ordena al gobierno a llevar a todas personas que han sido detenidas durante el periodo de la cuarentena domiciliar a sus casas, si estas estaban en una delegación policial o bartolina y no en un centro de contención. Esto tras la denuncia de 3 mujeres que fueron detenidas por la PNC en el mercado del municipio de Jiquilisco en Usulután, mientras realizaban compras de alimentos y medicinas.

Sin embargo, tras una larga discusión entre el gobierno y los partidos políticos se logro la prórroga no dejando de lado la sentencia de la Sala de lo Constitucional y contó con los votos de 56 diputados. De estos partidos políticos el FMLN no voto a favor alegando que ya existía una cuarentena domiciliar de 30 días y no era necesario.

El presidente Bukele coloco un “Gracias” en su cuenta de twitter, agradeciendo a los diputados la prorroga de este decreto.