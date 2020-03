Cuarentena por “Coronavirus” en el mundo podría durar más de un año

Zajar Leikin, director médico de la compañía farmacéutica NovaMedika, en una entrevista con RT, advirtió que la cuarentena en el mundo por la pandemia COVID-19 podría durar más de un año.

El especialista asegura que este periodo de cuarentena obedece al tiempo que se demore en desarrollarse una vacuna contra el Covid-19, proceso que podría durar “entre 12 y 18 meses en el mejor escenario”, advirtió.

La cuarentena ha sido impuesta por numerosos países para intentar frenar la propagación de la pandemia del “Coronavirus”, pero para que esta de resultados es fundamental respetar las instrucciones del aislamiento sanitario.

Explicó que el mecanismo del aislamiento busca impedir que haya un auge drástico de la enfermedad, es decir, que todos se enfermen al mismo tiempo, pues considera “casi todos” se contagiarán “tarde o temprano”.

El experto recomienda a las personas, que hasta que no existan tratamientos aprobados que ayuden a no contagiar el virus o a “deshacerse de él rápidamente”, debemos centrarnos en la prevención: lavarse las manos, no contactar con otros, mantener una distancia de dos metros, no visitar lugares muy concurridos y acudir rápido a un médico si ocurren anomalías en la respiración.