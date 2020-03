PNC detienen a hombre que amenazaban con saquear supermercados en San Salvador

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron esta tarde a dos supuestos vendedores que amenazaban con saquear supermercados ubicados en el centro de San Salvador.

Los hombres entre las amenazas mostraban su descontento luego de que cerraran los CENADE por decreto presidencial y por no aparecer en el sistema como beneficiarios de los $300 que dará el Gobierno a los afectados por el COVID-19.

En un video se observa como el sujeto amenaza a las autoridades, que no recibir el dinero iban a tomar la medida de saquear los supermercados para obtener alimento, ya que debido a que no han laborado, no cuentan con los recursos necesarios para abastecerse de comida.

“Más de algún (supermercado) vamos a saquear… si no es este es otro”, amenazó un vendedor informal en el centro de San Salvador.

Tras ser arrestados por las autoridades, ambos fueron llevados a la delegación del Centro de San Salvador, ubicada cerca del parque San José.

Más temprano un intento de saqueo se registró en un supermercado de la zona. Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) custodiaron el lugar.

Foto: Diario Co Latino.