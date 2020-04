FALSO: No cayó un meteorito en Nigeria, esta es la verdad

En redes sociales, desde la noche de este Martes comenzaron a circular fotos y vídeos de un cráter causada por un supuesto meteorito en Nigeria.

La supuesta caída del meteorito habría dejado un inmenso cráter en medio de una carretera en villa de Eleyowo, cerca del aeropuerto de la ciudad de Akure, en el suroeste de Nigeria.

Varios pobladores de la zona habrían reportado haber escuchado una fuerte explosión, algunos aseguraron creer que se trataba de una bomba. Incluso la información que circula en redes sociales afirma que científicos de distintas universidad tomaron muestras y realizaron estudios del meteorito.

En realidad no se trato de un meteorito sino de una noticia falsa. El pasado Sábado 28 de Marzo, el periódico The Guardian de Nigeria informaba sobre la explosión de un camión cargado de dinamita, lo que causó la destrucción de una escuela, una iglesia y algunas casas.

I see many people wish this Akure incidence was a meteor. Although the conspiracy theory sounds intriguing, we thank God this wasn’t the case, else we would be hearing about multiple impact zones and a lot of fatalities.

Kudos to the Police for managing the situation well.

— Arakunrin Akeredolu (@RotimiAkeredolu) March 28, 2020