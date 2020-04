Reino Unido registra 563 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas

Reino Unido registró en las últimas 24 horas un nuevo máximo de 563 muertes a causa del COVID-19, elevando el total de fallecidos en el país a 2.352.

Según informó el Departamento Británico de Salud y Asistencia Social, en la última jornada también se ha incrementado la cifra de pacientes diagnosticados con COVID-19 a 29.474, 4.324 más que el día anterior.

Hasta las 9:00 am del 1 de abril un total de 152,979 personas han sido sometidas a la prueba del “Coronavirus”.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:

As of 9am 1 April, a total of 152,979 people have been tested of which 29,474 tested positive.

As of 5pm on 31 March, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 2,352 have sadly died. pic.twitter.com/IUqkO6W3Dx

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 1, 2020