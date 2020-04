Esta técnica de respiración que puede aliviar los síntomas si te contagias de “Coronavirus”

Un doctor del Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido explicó por medio de un video esta técnica de respiración que se utiliza en las unidades de cuidado intensivo y puede ayudar a aliviar los peores síntomas de los enfermos de COVID-19.

El video de Sarfaraz Munshi fue compartido en Twitter por la autora de “Harry Potter”, J. K. Rowling, quien en las últimas dos semanas estuvo enferma con lo que se sospecha pudo ser coronavirus, y asegura haber experimentado los beneficios de estos ejercicios.

“Realmente estoy completamente recuperada y quería compartir una técnica que es recomendada por los médicos, no cuesta nada, no tiene efectos secundarios desagradables, pero podría ayudarte mucho a ti o a tus seres queridos, como me ayudó a mí”, tuiteó.