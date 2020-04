Más de 300 personas salieron de centros de cuarentena

385 personas albergadas en diferentes centros de contención donde cumplían un periodo de cuarentena controlada, salieron anoche para partir hacia sus hogares y dejar vacíos 9 centros de cuarentena.

Los más de 300 salvadoreños se encontraban cumpliendo un proceso sanitario establecido por autoridades de Salud, ante la emergencia por el COVID-19, luego que retornaran de diferentes países, algunos de ellos con altos números de contagios.

A pesar que en sus registros médicos muestran estar completamente sanos, todos continuarán el periodo de cuarentena obligatoria en sus viviendas y cumplir con todas las indicaciones que les han brindado.

Sin embargo otros albergados piden a las autoridades agilizar sus procesos de salida para que puedan retornar a casa, ya que algunos ya tienen más de 30 días de estar en centros de contención y aseguran que no se les ha efectuado el proceso de salud necesario.

Las personas en centros de cuarentena son llevados a sus viviendas de acuerdo al DUI y su lugar de domicilio, normalmente éstos son trasladados hacia sus viviendas a las 1:00 AM, 5:00 AM, 11:00 AM, 4:00 PM y 11:00 PM.

Según el sitio web covid19.gob.sv, un total de 2,515 personas han finalizado su periodo de cuarentena.