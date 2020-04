Fiscalía presenta solicitud para quitar fuero a diputado Norman Quijano

Fiscalía General de la República (FGR) presentó este miércoles una solicitud para quitar el fuero que protege al diputado de ARENA, Norman Quijano, acusado de negociar con pandillas para favorecerse en elecciones.

El Fiscal General, Raúl Melara, asegura que ya presentaron todas las pruebas para el caso y desmiente que la Fiscalía no ha presentado todas las pruebas necesarias para que la Comisión de Antejuicio pueda dictaminar lo que corresponda.

Aclaró que aunque la Comisión ha solicitado audios originales y entrevistas originales del caso relacionado a Quijano, esas son pruebas que ya han sido judicializados por lo que son documentos que no obran en su poder.

“(Los diputados) No pueden decir que no tienen los insumos, tienen copias, transcripciones, síntesis y todos los elementos necesarios para dictaminar lo que corresponda“, y aclaró que ellos no pueden dictaminar si es culpable o no… “la comisión lo que debe determinar es que existan los elementos necesarios para que proceda un juicio en contra de la persona imputada”.