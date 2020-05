Brasil registra hoy el máximo de muertes por COVID-19

La información difundida por el Ministro de Salud registró este martes 881 muertes a causa de Coronavirus, la cifra máxima registrada desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, utoridades sanitarias registraron 9.258 nuevos casos confirmados de Coronavirus, elevando el total de contagios en el país a 177.589, mientras que la cifra de decesos sube a 12.400.

Por el contrario, 72.597 personas se han recuperado, mientras que otra 2,050 muertes se encuentran bajo investigación.

