Propuesta del GOES para prorrogar por 15 días más el Estado de Emergencia no logra votos para discusión

38 votos no fueron suficientes para introducir en la agenda de la Sesión Plenaria Ordinaria N° 106 la iniciativa del Presidente, Nayib Bukele, para prorrogar por 15 días mas la vigencia del decreto de “Estado de Emergencia Nacional” para el combate de la pandemia COVID-19.

Al no poder ingresar a la agenda de este decreto no podrá discutirse si se aprueba una prórroga a la vigencia del Decreto Legislativo No. 593 y sus reformas posteriores que contiene el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia, el cual lleva como propósito que la administración pública continúe desarrollando las actividades de salud, protección, contención, erradicación y demás medidas que se han venido implementando para hacer frente al virus.

La vigencia de dicho decreto permitirá que el Gobierno cuente con las herramientas legales necesarias para contener el avance del COVID-19.