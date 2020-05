Fiscalía presentará demanda de inconstitucionalidad contra decreto que establece un nuevo Estado de Emergencia

Fiscalía General de la República (FGR) anunció por medio de un comunicado que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra el decreto ejecutivo que establece un nuevo Estado de Emergencia.

La Fiscalía señala que aunque el artículo 24 de la Ley de Protección Civil otorga la facultad al Presidente de la República de decretar un Estado de Emergencia, en este caso no se cumplen ya que las condiciones no son válidas.

Y para cerrar el debate, sobre si el Presidente de la República tiene o no la facultad de declarar ESTADO DE EMERGENCIA, les dejo el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, aprobada en el 2005, por (entre otros) los diputados de ARENA (varios de ellos aún en la @AsambleaSV): pic.twitter.com/irwbTPeON6 — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 17, 2020

Ya que aunque el artículo que señala que “si la Asamblea Legislativa no estuviere reunida podrá el Presidente de la República decretar el Estado de Emergencia”, la Fiscalía explicó que no aplicaba ya que la Asamblea no estaba “imposibilitada” para reunirse, por lo que tiene -aún- la legitimidad legal y constitucional para analizar el Estado de Emergencia.

Debido a que emitir dicho Estado de Emergencia por un periodo de 30 días resulta ser un acto de usurpación de facultades, por lo que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala.